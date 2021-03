Paolo Bonolis a cuore aperto sui problemi di salute di sua figlia: “Persistono” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il conduttore Paolo Bonolis, ha raccontato a cuore aperto dei problemi di salute di sua figlia Sonia, primogenita avuta dalla moglie Sonia Brugarelli. Ecco cosa ha detto. Le parole di Paolo Bonolis Lui è uno dei conduttori più amati dal grande pubblico televisivo. Sempre schivo sulla sua vita privata, Paolo Bonolis ha parlato, in un’intervista rilasciata a Il Messaggero, dei problemi di salute di Silvia. Silvia è la figlia del conduttore e di sua moglie Sonia Brugarelli. Ha raccontato Bonolis: “Nostra figlia Silvia ha le sue problematiche di salute, a 18 anni il problema persiste, ma ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il conduttore, ha raccontato adeididi suaSonia, primogenita avuta dalla moglie Sonia Brugarelli. Ecco cosa ha detto. Le parole diLui è uno dei conduttori più amati dal grande pubblico televisivo. Sempre schivo sulla sua vita privata,ha parlato, in un’intervista rilasciata a Il Messaggero, deididi Silvia. Silvia è ladel conduttore e di sua moglie Sonia Brugarelli. Ha raccontato: “NostraSilvia ha le sue problematiche di, a 18 anni il problema persiste, ma ...

