Meghan, vittima o carnefice? Ingenua o furbissima? E se fosse entrambe? (Di mercoledì 10 marzo 2021) La favola non è mai come la immaginiamo. Tantomeno quella di Harry e Meghan. Non lo è stato nemmeno, scopriamo ora, il royal wedding da cento milioni di spettatori e passa in tutto il mondo. Quello, ci ha fatto sapere Meghan, era solo il matrimonio «a favor di camere», con tanto di carrozze e decine di royal paggetti. Loro, in realtà, il vero «sì», quello emozionato (e davvero emozionante) se l’erano già detto tre giorni prima. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 10 marzo 2021) La favola non è mai come la immaginiamo. Tantomeno quella di Harry e Meghan. Non lo è stato nemmeno, scopriamo ora, il royal wedding da cento milioni di spettatori e passa in tutto il mondo. Quello, ci ha fatto sapere Meghan, era solo il matrimonio «a favor di camere», con tanto di carrozze e decine di royal paggetti. Loro, in realtà, il vero «sì», quello emozionato (e davvero emozionante) se l’erano già detto tre giorni prima.

Advertising

stefania_2020 : RT @AzzurraBarbuto: Gli attacchi che sta subendo Meghan per avere raccontato cosa ha vissuto a corte sono ignobili. “Arrivista”, “demonio”,… - lory12345678901 : RT @AzzurraBarbuto: Gli attacchi che sta subendo Meghan per avere raccontato cosa ha vissuto a corte sono ignobili. “Arrivista”, “demonio”,… - AzzurraBarbuto : Gli attacchi che sta subendo Meghan per avere raccontato cosa ha vissuto a corte sono ignobili. “Arrivista”, “demon… - vi_blocco_tutti : vorrei dire una cosa a chi insulta o sminuisce il racconto di Meghan: 1. Harry non è una povera vittima nelle sue… - maddalenagx : @sonodanpo @leraccoonmorice Il contesto è che, al momento del matrimonio, Kate la sua dose di merda pesante se lera… -