Maltrattamenti in famiglia, arrestato figlio violento

Tempo di lettura: < 1 minuto

Battipaglia (Sa) – A Battipaglia, gli Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato L.S. di anni 37, in quanto responsabile di Maltrattamenti in famiglia e resistenza e lesioni a p.u.. Una pattuglia del Commissariato di Battipaglia è infatti intervenuta per una lite in famiglia, ieri pomeriggio, in via Olevano. Qui Gli agenti hanno appurato che L.S., al culmine di una lite con la propria madre, l'aveva schiaffeggiata al volto. Gli Agenti hanno scoperto così una storia familiare di violenza da parte del figlio nei confronti della madre, anche con abuso di alcool da parte dello stesso. Lo stesso uomo ha reagito in maniera abnorme alla vista degli Agenti, andando in escandescenza al momento dell'intervento della Polizia ed ha rivolto la propria violenza verso gli Agenti, ma ...

