Le colpe di Pirlo e non soltanto le sue: l’incompiuta Juve (Di giovedì 11 marzo 2021) Andrea Pirlo ha dimostrato di non essere pronto. Nessuno discute che possa avere una grande carriera da allenatore ma in questo momento guida una macchina senza conoscerla bene. Gli hanno dato la Juve, una cosa eccessiva rispetto a quanto poi lui ha restituito sul campo. Mai una traccia tattica nel segno della continuità, mai un sistema che potesse convincere, mai una formazione (soprattutto nei primi mesi) che desse l’idea di scelte fatte in modo deciso, preciso e quasi definitivo. E’ vero che non siamo più nell’era della formazione tipo e degli undici fissi visto che spesso le soluzioni in corsa fanno la differenza, ma almeno un’idea di massima Pirlo l’avrebbe dovuta dare. Abbiamo visto tanti sprazzi, bellissimi sprazzi, mai due partite di fila davvero convincenti. E gli sprazzi sarebbero stati inevitabili, un passaggio automatico ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 marzo 2021) Andreaha dimostrato di non essere pronto. Nessuno discute che possa avere una grande carriera da allenatore ma in questo momento guida una macchina senza conoscerla bene. Gli hanno dato la, una cosa eccessiva rispetto a quanto poi lui ha restituito sul campo. Mai una traccia tattica nel segno della continuità, mai un sistema che potesse convincere, mai una formazione (soprattutto nei primi mesi) che desse l’idea di scelte fatte in modo deciso, preciso e quasi definitivo. E’ vero che non siamo più nell’era della formazione tipo e degli undici fissi visto che spesso le soluzioni in corsa fanno la differenza, ma almeno un’idea di massimal’avrebbe dovuta dare. Abbiamo visto tanti sprazzi, bellissimi sprazzi, mai due partite di fila davvero convincenti. E gli sprazzi sarebbero stati inevitabili, un passaggio automatico ...

Advertising

sportface2016 : #Juventus, #Linus: 'La dirigenza ha le maggiori colpe e ora serve fare autocritica. #CR7 deludente. Giocatori dai q… - Pep9111 : @alenicotra83 Grande Ale, tu sei uno dei pochi interisti che ammiro...allora le colpe in serie: 1 PARATICI 2 AGNELL… - CribeGigi : #JuvePorto #juventus quando regali 2 gol all'andata e 2 al ritorno di cui uno con una barriera da oratorio non puoi… - er_pasca : @ElTanoFlaco @Amo_J_72 @romeoagresti Il gol del 2-2 è IMBARAZZANTE. Una barriera così non si vede neanche in eccell… - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Birindelli ha commentato la cocente eliminazione dalla Champions League della Juventus, di Pirlo, CR7 e molto altro ancora… -

Ultime Notizie dalla rete : colpe Pirlo Juventus: Champions League o Champions Dream? - FormulaPassion.it Ma la maggioranza delle colpe non può che ricadere su un presidente che - va detto - si è guadagnato un credito enorme. Ci sta sbagliare valutazioni e le scommesse di Pirlo e Ronaldo, ad oggi, non ...

Juve, altra figuraccia Champions Andrea Pirlo di colpe forse ne ha meno di tanti altri, considerando il fatto che è al primo anno su una panchina bollente come quella juventina; di più ne ha la dirigenza, che per voce del presidente ...

Tutta colpa di Pirlo? I tifosi si sfogano sui social. E c'è perfino chi rivuole Sarri La Gazzetta dello Sport Juventus, ora Pirlo rischia grosso: Zidane sarà il sostituto? Ma dopotutto, c’è da dire che è difficile dare le colpe ad un allenatore che non è mai stato un allenatore. Juventus, a Marzo è già da bocciare la prima stagione di Pirlo. Andrea Pirlo, allenatore del ...

Ascierto: “L’eliminazione della Juventus non è colpa di Pirlo, è inesperto non ha l’esperienza” A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Paolo Ascierto, Direttore Unità di Immunoterapia Oncologica e Terapie ...

Ma la maggioranza dellenon può che ricadere su un presidente che - va detto - si è guadagnato un credito enorme. Ci sta sbagliare valutazioni e le scommesse die Ronaldo, ad oggi, non ...Andreadiforse ne ha meno di tanti altri, considerando il fatto che è al primo anno su una panchina bollente come quella juventina; di più ne ha la dirigenza, che per voce del presidente ...Ma dopotutto, c’è da dire che è difficile dare le colpe ad un allenatore che non è mai stato un allenatore. Juventus, a Marzo è già da bocciare la prima stagione di Pirlo. Andrea Pirlo, allenatore del ...A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Paolo Ascierto, Direttore Unità di Immunoterapia Oncologica e Terapie ...