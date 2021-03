La situazione Covid precipita ma Salvini minimizza | ' Non serve chiudere tutto'

Advertising

borghi_claudio : Situazione fuori controllo? A Milano ormai da molti giorni mortalità totale sotto la media del quinquennio preceden… - chetempochefa : “Tutti non vedono l’ora di uscire da questa situazione con il covid, ma io dico: usate il cervello! Pensate agli al… - DSantanche : Continuano le fughe degli immigrati dai centri di accoglienza, questa volta forse sono anche positivi al covid. La… - dukana2 : RT @dukana2: #Covid19 ??il responsabile delle terapie intensive della #Lombardia: 'Situazione critica, 616 persone ricoverate e il numero c… - MaxLandra : RT @Cartabellotta: Tasso occupazione terapie intensive pazienti #Covid_19 ha superato la soglia del 30% Situazione critica in numerose Regi… -

Ultime Notizie dalla rete : situazione Covid

Peggiora ancora lanegli ospedali, dove sono 1.504 i letti occupati da malati(+48 rispetto a ieri). Nei reparti non critici vi sono 42 pazienti in più, nelle terapie intensive la ...Lazio, contagi e vaccini: laoggi Secondo l'ultimo monitoraggio giornaliero dei contagi da- 19, nel Lazio nelle ultime 24 ore sono stati effettuati quasi 16mila tamponi ed ...Il nuovo Consiglio Federale, eletto in mattinata nella Sala delle Armi del Foro Italico al termine della 45esima Assemblea Nazionale Elettiva Fipav, si è riunito nel pomeriggio presso la sede di via V ...2' di lettura 10/03/2021 - La Lotteria degli scontrini si rivela un flop nelle Marche. Lo denuncia oggi Consumerismo No Profit, associazione dei consumatori che sta monitorando l’andamento della Lotte ...