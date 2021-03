Frana | lo studio della «Non finirà tutta nel lago»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Frana studio

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

... in provincia di Bergamo, da dieci giorni vivono isolate a causa di unache ha reso inagibili ...a salire sul trattore ma anche ad utilizzare la tecnologia per gestire sia il lavoro che lo, ...... ma un paio di anni fa fece molto clamore unopubblicato sul Bullettin of Vulcanology che ... come se fosse un enorme "". L'Etna fotografata da Prima, il satellite italiano che prevede l'...Allarme, una sirena in ogni paese. Il movimento frena. Il caso approda anche in Parlamento con un’interrogazione del Movimento 5 Stelle ...Parte la progettazione per una serie di interventi di messa in sicurezza sulle Provinciali 4 di Antona e 5 Bassa Tambura, nel comune di Massa. Si è infatti conclusa la procedura sulla piattaforma Star ...