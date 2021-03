"Dopo il Covid arriverà la FOMO. E l'ansia di vivere tutto quello che abbiamo perso" (Di mercoledì 10 marzo 2021) FOMO, Fobo e Foda: sono tutte facce della stessa medaglia. Quella che portiamo addosso da quando abbiamo i social e li usiamo per confrontare ogni attimo della nostra vita con quello che stanno facendo gli altri. Per Patrick J. Mc Ginnis che studia il fenomeno dal 2004, da quando era all’Harvard Business School, non è solo un aspetto della nostra vita, ma una vera e propria svolta evolutiva. Ne parla in FOMO Sapiens (Bur Rizzoli) uscito in questi giorni in Italia. Non solo abbiamo paura di essere tagliati fuori dagli eventi (FOMO) ma spesso siamo paralizzati di fronte ad ogni una qualsiasi decisione (Fobo) con il rischio, molto attuale, di restare definitivamente paralizzati, immobili (Foda). Chi di noi, soprattutto nell’ultimo periodo non ha pensato almeno una ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 marzo 2021), Fobo e Foda: sono tutte facce della stessa medaglia. Quella che portiamo addosso da quandoi social e li usiamo per confrontare ogni attimo della nostra vita conche stanno facendo gli altri. Per Patrick J. Mc Ginnis che studia il fenomeno dal 2004, da quando era all’Harvard Business School, non è solo un aspetto della nostra vita, ma una vera e propria svolta evolutiva. Ne parla inSapiens (Bur Rizzoli) uscito in questi giorni in Italia. Non solopaura di essere tagliati fuori dagli eventi () ma spesso siamo paralizzati di fronte ad ogni una qualsiasi decisione (Fobo) con il rischio, molto attuale, di restare definitivamente paralizzati, immobili (Foda). Chi di noi, sopratnell’ultimo periodo non ha pensato almeno una ...

