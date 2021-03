Covid e lockdown: aumenta il numero di ricoveri in psichiatria. Sono giovani e giovanissimi (Di mercoledì 10 marzo 2021) aumentati del 50% i casi di autolesionismo e tentato suicidio tra gli adolescenti. Ma a risentire del lockdown anche i giovani tra i 20 e 30 anni. Li si è spesso incolpati, additati come egoisti, irresponsabili, immaturi. Alla vista degli assembramenti sui Navigli di Milano, delle feste notturne fuori dai locali sforando il coprifuoco non si Sono risparmiati gli insulti. Sono loro: gli adolescenti, i giovanissimi. Gli under 20 costretti a studiare a casa talvolta circondati da genitori in smart working, da fratelli o sorelle minori anch’essi dediti a seguire le lezioni a distanza. Sono i milioni di ragazzini e ragazzine che, spesso, non dispongono di un computer o di un tablet tutto per loro su cui poter seguire la lezione di Greco o Latino o Arte ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 10 marzo 2021)ti del 50% i casi di autolesionismo e tentato suicidio tra gli adolescenti. Ma a risentire delanche itra i 20 e 30 anni. Li si è spesso incolpati, additati come egoisti, irresponsabili, immaturi. Alla vista degli assembramenti sui Navigli di Milano, delle feste notturne fuori dai locali sforando il coprifuoco non sirisparmiati gli insulti.loro: gli adolescenti, issimi. Gli under 20 costretti a studiare a casa talvolta circondati da genitori in smart working, da fratelli o sorelle minori anch’essi dediti a seguire le lezioni a distanza.i milioni di ragazzini e ragazzine che, spesso, non dispongono di un computer o di un tablet tutto per loro su cui poter seguire la lezione di Greco o Latino o Arte ...

Advertising

borghi_claudio : Covid, Salvini: 'Lockdown nazionale sarebbe punitivo'. E sui vaccini: 'Sono contro ogni obbligo'. No al Ppe: 'Lavor… - Corriere : ?? Lockdown nel weekend, spostamenti limitati e negozi chiusi: il Dpcm Draghi verrà modificato. La riunione con il C… - Agenzia_Ansa : Escluso un lockdown generalizzato. Oggi alle 17 la cabina di regia. Il Cts chiede una stretta. Salvini: 'Nei weeke… - LB19712 : RT @nonkonforme: Grazie a coraggiosi medici come @AStramezzi, le cure domiciliari si stanno rivelando l'arma migliore contro il #Covid. Chi… - marco061066 : RT @noitre32: Il lockdown di un anno NON è servito a niente. Il CTS sputtanato in tutto il mondo perché sono degli incompetenti. Arcuri e S… -