Cannito: “Per riapertura teatri prendiamo esempio dall’Inghilterra” (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Per la riapertura dei teatri prendiamo esempio dall’Inghilterra dove è stata creata una road map in 4 fasi che comprende giornate di prove, apertura per gli spettacoli in grandi spazi che consentano un forte distanziamento con una programmazione al 50% di presenze sino ad un massimo di mille persone (17 maggio). Ed infine il 27 la riapertura totale”. E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos il regista e coreografo Luciano Cannito. Ed ha spiegato ancora: “naturalmente, come in Inghilterra, serve una vaccinazione a tappeto che noi tutti auspichiamo per ritornare alla nostra vita, alle nostre libertà civili e sociali. Ma è anche un esempio di pianificazione per fasi graduali e precise, calendarizzate e studiate accuratamente con proiezioni matematiche e ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Per ladeidove è stata creata una road map in 4 fasi che comprende giornate di prove, apertura per gli spettacoli in grandi spazi che consentano un forte distanziamento con una programmazione al 50% di presenze sino ad un massimo di mille persone (17 maggio). Ed infine il 27 latotale”. E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos il regista e coreografo Luciano. Ed ha spiegato ancora: “naturalmente, come in Inghilterra, serve una vaccinazione a tappeto che noi tutti auspichiamo per ritornare alla nostra vita, alle nostre libertà civili e sociali. Ma è anche undi pianificazione per fasi graduali e precise, calendarizzate e studiate accuratamente con proiezioni matematiche e ...

Ultime Notizie dalla rete : Cannito Per Fiori alle operatrici sanitarie del "Dimiccoli" di Barletta per celebrare la Giornata della Donna ...lotta al Covid e per questo l'Amministrazione comunale di Barletta, Assessorato alle Pari Opportunità, ha deciso di dedicare loro la Giornata della Donna. Questa mattina il sindaco Cosimo Cannito con ...

8 marzo: omaggio alle operatrici sanitarie del Dimiccoli di Barletta Per questa ragione, questa mattina nel piazzale antistante il pronto soccorso dell'ospedale "... Un sentito ringraziamento anche da parte del sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, il quale ha ...

Sanremo, la Calabria al Festival anche con la ballerina Naomi Mele Sul palco della 71esima edizione del Festival di Sanremo, la Calabria non è rappresentata solo da Aiello, tra gli artisti in gara, e da Verdiana Zangaro, che ieri sera, insieme al suo gruppo “Le Deve” ...

