Bologna | Soriano arma letale

(Di mercoledì 10 marzo 2021)- L'uomo a cui Sinisa Mihajlovic ha cambiato per due volte la vita ha trent'anni, per quelle che sono le sue caratteristiche tecniche è un po' Kevin Prince Boateng e un po' Lamberto Zauli ed è ...

...tecniche è un po' Kevin Prince Boateng e un po' Lamberto Zauli ed è il calciatore delche ... Robertoè l'arma tattica di Sinisa dentro il campo e domenica entrambi potranno riabbracciare ...La certezza delè sempre RobertoMihajlovic ha letteralmente trasformato il centrocampista: da discontinuo a decisivo, e ora c'è la sua ex Sampdoria ...In una stagione costellata da alti e bassi, prestazioni positive e momenti di grande difficoltà, per il Bologna c’è una ...