Zaia | ' Non possiamo permetterci di arrivare in prospettiva a 5000 ricoveri in ospedale'

(Di mercoledì 10 marzo 2021) 'Mi chiedo per quale motivo vaccini autorizzati Fda (Food and Drug Administration) debbano avere il vaglio dell'Ema (Agenzia europea per i medicinali) e dell'Aifa (Agenzia italiana del farmaco). In un ...

Advertising

nicole_zaia : @diMartedi Cappellini è il classico 'ignorante' italiano, di quelli che pensano di essere esperti di tutto: ha chie… - Tizio_Original : @oiValeTiDicevo Solo Fedrigra copia Zaia, ma lui è triestino quindi non conta - StefanoSabati17 : RT @FN_Verona: Grazie a #Zaia, quasi pronto il passaporto vaccinale #Veneto: VACCINATO.. o licenziato o stai fuori o niente spesa o tuo fig… - d_essere : RT @FN_Verona: Grazie a #Zaia, quasi pronto il passaporto vaccinale #Veneto: VACCINATO.. o licenziato o stai fuori o niente spesa o tuo fig… - autocostruttore : Zaia, crescono i ricoveri: «Non possiamo permetterci di riempire gli ospedali, non riusciremmo a curare tutti». ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Zaia Non

Ci sono vaccini autorizzati negli Usa chepossiamo utilizzare in Italia per questo motivo'. Con queste parole il presidente della Regione Lucaha introdotto oggi il punto stampa dalla sede ...... 9 marzo 2021 - Il Presidente della Regione Veneto, Luca, ha firmato una nuova ordinanza in ... chepotrà essere inferiore a 14 giorni.Il governatore Luca Zaia ha firmato l'ordinanza con le misure per il contenimento del contagio nelle zone del Veneto con incidenza superiore ai 250 casi ogni 100.000 abitanti. Il ...Come annunciato in questi giorni, il presidente del Veneto Luca Zaia ha firmato l'ordinanza, valida fino al 6 aprile, che impone la... Scopri di più ...