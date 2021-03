Tunnel per il San Biagio: "Ne sorgerà uno nuovo" (Di martedì 9 marzo 2021) Il sottopasso pedonale, che a Codogno collega il centro abitato con il rione Villaggio San Biagio, sbucando in via Borsa, sarà ricostruito ex novo e il Tunnel esistente interrato: dovrebbe essere ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 9 marzo 2021) Il sottopasso pedonale, che a Codogno collega il centro abitato con il rione Villaggio San, sbucando in via Borsa, sarà ricostruito ex novo e ilesistente interrato: dovrebbe essere ...

Tunnel per il San Biagio: "Ne sorgerà uno nuovo" ... sbucando in via Borsa, sarà ricostruito ex novo e il tunnel esistente interrato: dovrebbe essere ... L'amministrazione comunale aveva già, nel recente passato, incontrato funzionari di Rfi per dare ...

Tunnel per il San Biagio: "Ne sorgerà uno nuovo" IL GIORNO Il paradosso a Villa Stuart: è Ghoulam, tra tanti volti tristi” a dare coraggio agli altri C’è un capannello di facce tristi a Villa Stuart, ma Ghoulam è quello che forse sta meglio e prova a dare coraggio agli altri. È aggrappato alla fede: lo chiama Koulibaly, suo inseparabile amico, ma s ...

