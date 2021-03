Tommaso Zorzi giudice di Amici di Maria De Filippi? Arriva la risposta di lui

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 9 marzo 2021) In queste ore si è diffusa sul web un’indiscrezione molto interessante inerente. Il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip potrebbe essere stato assoldato daDeper prendere parte al suo programma. Dopo numerosi rumor sulla questione, il diretto interessato ha deciso di rompere il silenzio e di svelare come stiano realmente le cose. Il giovane ha adoperato come mezzo di divulgazione il suo profilo Instagram. Scopriamo, dunque, tutto quello che è emerso.ad? Sul Messaggero è trapelata la notizia secondo cuiavrebbe disertato l’ospitata da Barbara D’Urso in virtù di una nuova proposta ricevuta daDe ...