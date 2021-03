Tg Ambiente | edizione del 9 marzo 2021

Leggi su dire

(Di martedì 9 marzo 2021) In Italia ci sono 31mila metri cubi di rifiuti radioattivi collocati in 24 impianti distribuiti su 16 siti in 8 Regioni. A questi andranno aggiunti i rifiuti radioattivi ad alta attività che torneranno dopo il ritrattamento all'estero del combustibile esausto proveniente dagli ex impianti nucleari italiani, e quelli di media attività generati dallo smantellamento degli impianti dismessi. Il tutto senza contare la produzione quotidiana da attività mediche e industriali. Ce lo dice il nuovo report di Legambiente lanciato in vista del X anniversario dall'incidente di Fukushima. Intanto, però, siamo in ritardo sulla realizzazione del deposito unico nazionale per i rifiuti a media e bassa attività. La pubblicazione della carta CNAPI, arrivata ad inizio gennaio, rappresenta un primo passo al quale deve però seguire un percorso trasparente, partecipato e condiviso con i territori, raccomanda l'associazione. "I rifiuti radioattivi italiani sono in depositi insicuri pericolosi e spesso a rischio idrogeologico, e vengono anche trafficati e smaltiti illegalmente. È per questo che bisogna applicare un serio sistema tracciabilità per i rifiuti dai luoghi di produzione ai luoghi di smaltimento- dice Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente- Bisogna realizzare il deposito per i rifiuti a media e bassa attività in modo trasparente e assolutamente partecipato, e poi bisogna avviare subito le procedure per trovare presto un accordo con gli altri Paesi europei per ospitare le poche quantità di rifiuti ad alta attività in uno dei depositi internazionali previsti dalla direttiva europea".