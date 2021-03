Sondaggi, con Conte il M5s continua a salire: a un punto dalla Lega. Il Pd ancora in calo dopo l’addio di Zingaretti (Di martedì 9 marzo 2021) Dai Sondaggi arriva un’altra conferma: la leadership di Giuseppe Conte sta facendo risalire il Movimento 5 stelle, mentre il Partito democratico dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti continua a perdere consenso. Secondo la rilevazione di Emg per Cartabianca (Rai3), il M5s guadagna altri 0,2 punti percentuali e arriva al 21,4%: significa che se si votasse oggi sarebbe a solo un punto di distanza dalla Lega. Il partito di Matteo Salvini resta infatti primo, ma rispetto a una settimana fa vede sparire un altro 0,4% e si ferma al 22,5 per cento. Anche il Pd, come detto, è in calo costante e si conferma come il quarto partito, al 14%. Lo stesso trend fotografato lunedì dall’istituto Swg per il TgLa7, che (seppure con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Daiarriva un’altra conferma: la leadership di Giuseppesta facendo riil Movimento 5 stelle, mentre il Partito democraticole dimissioni di Nicolaa perdere consenso. Secondo la rilevazione di Emg per Cartabianca (Rai3), il M5s guadagna altri 0,2 punti percentuali e arriva al 21,4%: significa che se si votasse oggi sarebbe a solo undi distanza. Il partito di Matteo Salvini resta infatti primo, ma rispetto a una settimana fa vede sparire un altro 0,4% e si ferma al 22,5 per cento. Anche il Pd, come detto, è incostante e si conferma come il quarto partito, al 14%. Lo stesso trend fotografato lunedì dall’istituto Swg per il TgLa7, che (seppure con ...

