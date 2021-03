Segre, 100mila caduti per un nemico invisibile che fa strage di anziani (Di martedì 9 marzo 2021) AGI - “Io sono una persona normale, una cittadina come gli altri. Cosa posso dire di sensato davanti a un numero così impressionante? Sono attonita”. Lo dice la senatrice a vita Liliana Segre in un'intervista a 'Repubblica' nella quale osserva che “la cifra simbolica dei centomila morti è una tappa spaventosa, lascia sbalorditi, soprattutto perché le vittime di questa guerra feroce sono state causate da un nemico invisibile”. Ma ciò che più l'ha colpita, aggiunge Segre, “è stata l'incapacità assoluta del mondo di affrontare e di sconfiggere questo nemico invisibile, che muta e che cambia in continuazione, come se volesse spiazzarci, dirci tutta la nostra impotenza” perché “nelle guerre moderne il mondo ha cercato e trovato le armi per combattere, armi di precisione, estremamente ... Leggi su agi (Di martedì 9 marzo 2021) AGI - “Io sono una persona normale, una cittadina come gli altri. Cosa posso dire di sensato davanti a un numero così impressionante? Sono attonita”. Lo dice la senatrice a vita Lilianain un'intervista a 'Repubblica' nella quale osserva che “la cifra simbolica dei centomila morti è una tappa spaventosa, lascia sbalorditi, soprattutto perché le vittime di questa guerra feroce sono state causate da un”. Ma ciò che più l'ha colpita, aggiunge, “è stata l'incapacità assoluta del mondo di affrontare e di sconfiggere questo, che muta e che cambia in continuazione, come se volesse spiazzarci, dirci tutta la nostra impotenza” perché “nelle guerre moderne il mondo ha cercato e trovato le armi per combattere, armi di precisione, estremamente ...

Advertising

fo1984 : RT @sulsitodisimone: Segre, 100mila caduti per un nemico invisibile che fa strage di anziani - sulsitodisimone : Segre, 100mila caduti per un nemico invisibile che fa strage di anziani - UnioneSarda : #Covid19 - Oltre 100mila morti in #Italia, Liliana Segre: 'È una guerra, piango per gli anziani soli' - angiuoniluigi : RT @fanpage: La senatrice Liliana Segre piange i 100mila morti di #Covid: 'Piango per coloro che sono morti soli' - giove_luna : RT @orizzontescuola: Covid, in Italia 100mila vittime. Segre: “Numeri spaventosi, una guerra contro nemico invisibile” -