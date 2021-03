Scuola: Bianchi, 'abbiamo un Paese da ricostruire in cui sia al centro con i bambini' (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Noi abbiamo un Paese da ricostruire, un Paese che deve avere al suo centro la Scuola ed i bambini". Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi che, intervenendo alla presentazione del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile promosso da Con i bambini, ha ricordato l'importante "funzione civica che la Scuola sta svolgendo con i bambini penso sia un riferimento per tutti in questo Paese". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Noiunda, unche deve avere al suolaed i". Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione Patrizioche, intervenendo alla presentazione del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile promosso da Con i, ha ricordato l'importante "funzione civica che lasta svolgendo con ipenso sia un riferimento per tutti in questo".

Advertising

Corriere : Bianchi: «Per la riapertura delle scuole, non c’è data» - CarloCalenda : Il Ministro Bianchi dovrebbe rendersi conto dell’effetto di queste affermazioni gravi e stravaganti su milioni di f… - TV7Benevento : Scuola: Bianchi, 'abbiamo un Paese da ricostruire in cui sia al centro con i bambini'... - CorriereUniv : La protesta dei camici bianchi contro il dietrofront del #Miur - l'appello #scuola #9marzo #pandemia… - LauraAbenante : RT @Corriere: Bianchi: «Per la riapertura delle scuole, non c’è data» -