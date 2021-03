Omicidio Ilenia Fabbri | il marito nega | Barbieri doveva solo spaventarla

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 9 marzo 2021) Una storia davvero brutta, quella che ha avuto come epilogo un femminicidio. Un anno per pianificare la morte di una donna, per soldi. Un anno per pensare a come fare, per studiare un piano perfetto che si è poi dimostrato essere pieno di buchi, con gli errori più banali fatti da chi avrebbe dovuto uscire pulito da questa vicenda. E un mese dopo l’didue versioni: da un lato il killer materiale che si assume la responsabilità di averla uccisa, dice di esser stato assoldato dall’exdella donna. Parla di una pianificazione durata un anno, di 20 milia euro ricevute come compenso ( forse anche una macchina) tanto valeva la vita di. Dall’altro l’ex, Claudio Nanni chetutto:ha ricevuto circa 2000 ...