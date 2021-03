Non sono ancora arrivati, ma l’Ue ci taglia già i soldi del Recovery (Di martedì 9 marzo 2021) Prima ancora che i soldi del Recovery arrivino finalmente in Italia, sbandierati a più riprese da Conte e Draghi ma di fatto ancora soltanto virtuali, l’Europa è riuscita nel suo ennesimo capolavoro, quello di tagliarceli. Uno scherzo? Purtroppo no, soltanto l’ennesimo schiaffo in faccia a chi continua a parlare di un’Unione solidale e decisa a tendere la mano al nostro Paese con ritrovato spirito di solidarietà. Gli ultimi aggiustamenti di Bruxelles sul piano di aiuti, acquisiti dal governo Draghi e trapelati in queste ore, parlano infatti di una sforbiciata da 196 a 191,5 miliardi di euro. E le brutte notizie non sono ancora finite. Se inizialmente si era infatti parlato di un tesoretto disponibile a primavera, tra le proteste di chi chiedeva un’accelerata visto ... Leggi su ilparagone (Di martedì 9 marzo 2021) Primache idelarrivino finalmente in Italia, sbandierati a più riprese da Conte e Draghi ma di fattosoltanto virtuali, l’Europa è riuscita nel suo ennesimo capolavoro, quello dirceli. Uno scherzo? Purtroppo no, soltanto l’ennesimo schiaffo in faccia a chi continua a parlare di un’Unione solidale e decisa a tendere la mano al nostro Paese con ritrovato spirito di solidarietà. Gli ultimi aggiustamenti di Bruxelles sul piano di aiuti, acquisiti dal governo Draghi e trapelati in queste ore, parlano infatti di una sforbiciata da 196 a 191,5 miliardi di euro. E le brutte notizie nonfinite. Se inizialmente si era infatti parlato di un tesoretto disponibile a primavera, tra le proteste di chi chiedeva un’accelerata visto ...

