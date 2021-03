Milan, infortuni: Pioli recupera tre giocatori per l’Europa League (Di martedì 9 marzo 2021) Il tecnico del Milan Stefano Pioli recupererà tre giocatori in occasione della gara di Europa League contro il Manchester United Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, il tecnico del Milan Stefano Pioli recupererà tre giocatori in occasione della gara di Europa League contro il Manchester United in programma giovedì. L’allenatore rossonero potrà fare affidamento su Theo Hernandez, Ante Rebic e Sandro Tonali. Si prospetta invece una nuova esclusione per Mario Mandzukic, che proverà a rientrare per la gara di campionato contro il Napoli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 marzo 2021) Il tecnico delStefanorecupererà trein occasione della gara di Europacontro il Manchester United Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, il tecnico delStefanorecupererà trein occasione della gara di Europacontro il Manchester United in programma giovedì. L’allenatore rossonero potrà fare affidamento su Theo Hernandez, Ante Rebic e Sandro Tonali. Si prospetta invece una nuova esclusione per Mario Mandzukic, che proverà a rientrare per la gara di campionato contro il Napoli. Leggi su Calcionews24.com

