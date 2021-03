Meghan Markle e Ariel: quali sono le similitudini? (Di martedì 9 marzo 2021) Prima intervistata da sola e poi raggiunta dal marito, il principe Harry, la duchessa del Sussex si è arresa alle pungenti domande di Oprah Winfrey. Un’intervista della durata di due ore che segnerà e lascerà tracce indissolubili all’interno del “clan” Windsor. Meghan Markle come la Sirenetta? Mentre lei e il principe Harry hanno chiacchierato con Oprah Winfrey, Meghan ha spiegato perché in passato si sentiva in sintonia con Ariel, l’eroina del film d’animazione Disney del 1989. Racconta di quel pomeriggio in cui si è trasferita a Nottingham Cottage, e in tv trasmettevano il cartone animato La Sirenetta. In quel momento ha iniziato a ragionare su quanto la storia di Ariel fosse stranamente simile alla sua. “Perde la voce perché si innamora di un principe. Ma alla fine la riottiene”. Anastasia ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 9 marzo 2021) Prima intervistata da sola e poi raggiunta dal marito, il principe Harry, la duchessa del Sussex si è arresa alle pungenti domande di Oprah Winfrey. Un’intervista della durata di due ore che segnerà e lascerà tracce indissolubili all’interno del “clan” Windsor.come la Sirenetta? Mentre lei e il principe Harry hanno chiacchierato con Oprah Winfrey,ha spiegato perché in passato si sentiva in sintonia con, l’eroina del film d’animazione Disney del 1989. Racconta di quel pomeriggio in cui si è trasferita a Nottingham Cottage, e in tv trasmettevano il cartone animato La Sirenetta. In quel momento ha iniziato a ragionare su quanto la storia difosse stranamente simile alla sua. “Perde la voce perché si innamora di un principe. Ma alla fine la riottiene”. Anastasia ...

