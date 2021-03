Advertising

repubblica : Roma capitale dello smistamento di marijuana. Operazione internazionale antidroga, 55 arresti: I carabinieri scopro… - MediasetTgcom24 : Mafia Capitale, appello bis: dodici anni e dieci mesi a Buzzi, dieci a Carminati #MafiaCapitale… - fanpage : Ultim'ora - Mafia Capitale. È arrivata la sentenza per Salvatore Buzzi e Massimo Carminati. - max_free_ : @eziomauro @repubblica Ah, allora non importa come si chiamano le cose (quelli che arricciavano il nasino schifati… - TV7Benevento : Mafia Capitale, appello bis: 12 anni e 10 mesi a Buzzi, 10 anni a Carminati... -

Lo scorso 1 dicembre il procuratore generale Pietro Catalani ha chiesto una condanna a undici anni e un mese per Massimo Carminati e a 12 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione per Salvatore Buzzi. Al ...I protagonisti di '' sono tornati così nelle aule di tribunale a Roma, e non più da detenuti ma da liberi essendo scaduti i termini di custodia cautelare. La prima scarcerazione, lo ...(Adnkronos) - Dodici anni e dieci mesi per Salvatore Buzzi e dieci anni per Massimo Carminati. E' la condanna decisa dai giudici della Prima Corte ...Il secondo grado bis si era aperto in seguito al pronunciamento della Cassazione il 22 ottobre 2019. In quell’occasione i magistrati avevano stabilito che il «Mondo di Mezzo» mafia non era ma due dive ...