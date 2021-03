Logistica e Recovery al centro della seconda giornata di "Shipping meet Industry" (Di martedì 9 marzo 2021) (Adnkronos) - Si è conclusa la seconda giornata di 'Shipping, Forwarding&Logistics meet Industry', evento promosso da Alsea, Confetra e The International Propeller Club con un'audience che registra oggi più di 800 operatori coinvolti. La prima sessione - si legge in una nota della manifestazione - 'Chi controlla la Logistica e perché dovrebbe interessare all'industria (e alla politica)' ha visto la partecipazione di Marco Migliorelli, vicepresidente di Confetra, che ha introdotto la sessione ed espresso l'auspicio che la categoria controlli almeno la Logistica delle imprese nazionali. La sessione 'Il sistema logistico industriale italiano visto attraverso la lente del Next Generation Eu' si è concentrata sul tema degli investimenti analizzando ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) (Adnkronos) - Si è conclusa ladi ', Forwarding&Logistics', evento promosso da Alsea, Confetra e The International Propeller Club con un'audience che registra oggi più di 800 operatori coinvolti. La prima sessione - si legge in una notamanifestazione - 'Chi controlla lae perché dovrebbe interessare all'industria (e alla politica)' ha visto la partecipazione di Marco Migliorelli, vicepresidente di Confetra, che ha introdotto la sessione ed espresso l'auspicio che la categoria controlli almeno ladelle imprese nazionali. La sessione 'Il sistema logistico industriale italiano visto attraverso la lente del Next Generation Eu' si è concentrata sul tema degli investimenti analizzando ...

