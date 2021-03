LIVE Virtus Bologna-Bourg en Bresse 58-39, EuroCup in DIRETTA: +19 Segafredo a metà terzo quarto (Di martedì 9 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 61-41 TRIPLA di Markovic, su assist di Teodosic, +20 Segafredo, 3’00” al termine del terzo quarto. STOPPATA di Abass su Benitez. 58-41 2/2 Andjusic. 4’10” da giocare nel terzo quarto. Fallo di Markovic su Andjusic, Virtus in bonus, liberi. 58-39 Courby da tre, 5’30” a fine terzo quarto, 3-1 i falli. 58-36 Tripla di Scrubb. 58-33 L’ex San Antonio Spurs completa il gioco da tre. 57-33 BELINELLI! Piazzato con fallo subito da Scrubb. 55-33 2/2 per l’ex di serata. Viaggio in lunetta per Danilo Andjusic. 55-31 Piazzato di Belinelli. 53-31 TRIPLA DI ABASS, +22 Virtus! 50-31 Assist di Pajola per Tessitori. 48-31 Piazzato di Benitez. INIZIA IL SECONDO TEMPO 21.15 A tra ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA61-41 TRIPLA di Markovic, su assist di Teodosic, +20, 3’00” al termine del. STOPPATA di Abass su Benitez. 58-41 2/2 Andjusic. 4’10” da giocare nel. Fallo di Markovic su Andjusic,in bonus, liberi. 58-39 Courby da tre, 5’30” a fine, 3-1 i falli. 58-36 Tripla di Scrubb. 58-33 L’ex San Antonio Spurs completa il gioco da tre. 57-33 BELINELLI! Piazzato con fallo subito da Scrubb. 55-33 2/2 per l’ex di serata. Viaggio in lunetta per Danilo Andjusic. 55-31 Piazzato di Belinelli. 53-31 TRIPLA DI ABASS, +22! 50-31 Assist di Pajola per Tessitori. 48-31 Piazzato di Benitez. INIZIA IL SECONDO TEMPO 21.15 A tra ...

