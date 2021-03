Future USA positivi. Nasdaq in rialzo del 2% (Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – I Future sugli indici a stelle e strisce si muovono in territorio positivo, con il Nasdaq pronto a un deciso rimbalzo dopo la seduta pesantemente negativa di ieri (-2,92%). Con i rendimenti dei Treasury Bond USA a 10 anni in calo a 1,54%, gli investitori tornano a comprare i titoli tech che affollano l’indice, molto penalizzati nelle ultime sedute. Il contratto sul Dow Jones è in aumento dello 0,32% a 31.874 punti, quello sullo S&P 500 guadagna lo 0,89% a 3.853 punti, mentre il Nasdaq è in rialzo dello 2,17% a 12.561 punti. Nella giornata odierna la Camera dei rappresentanti dovrebbe dare il definitivo via libera al pacchetto di rilancio da 1.900 miliardi di dollari, dopo via libera (arrivato sabato) del Senato. Tesla, che in un mese e mezzo ha perso oltre il 30%, è in rialzo di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – Isugli indici a stelle e strisce si muovono in territorio positivo, con ilpronto a un deciso rimbalzo dopo la seduta pesantemente negativa di ieri (-2,92%). Con i rendimenti dei Treasury Bond USA a 10 anni in calo a 1,54%, gli investitori tornano a comprare i titoli tech che affollano l’indice, molto penalizzati nelle ultime sedute. Il contratto sul Dow Jones è in aumento dello 0,32% a 31.874 punti, quello sullo S&P 500 guadagna lo 0,89% a 3.853 punti, mentre ilè indello 2,17% a 12.561 punti. Nella giornata odierna la Camera dei rappresentanti dovrebbe dare il definitivo via libera al pacchetto di rilancio da 1.900 miliardi di dollari, dopo via libera (arrivato sabato) del Senato. Tesla, che in un mese e mezzo ha perso oltre il 30%, è indi ...

