Elodie video provino X Factor | piovono critiche Elodie risponde su Instagram | “Stro**i frustrati”

Advertising

ElisaDospina : Elodie parla ai suoi hater. Quando fate commenti superficiali su persone che nemmeno conoscete, ricordate che state… - VanityFairIt : «Sono stata la prima ad avere un pregiudizio su me stessa. Quello che mi ha insegnato la vita e la musica è che non… - repubblica : Elodie regina della seconda serata: ecco la performance che ha convinto tutti - moncpeachy : RT @rsudmonster: Elodie ha seriamente detto “avete pestato i piedi alla puttana sbagliata” - gvccixgigi : RT @rsudmonster: Elodie ha seriamente detto “avete pestato i piedi alla puttana sbagliata” -

Ultime Notizie dalla rete : Elodie video

... madre, figlia di me stessa e rinascere sempre da me stessa, come la matrioska del". E' un ... Emma Marrone,e tante altre amiche. 'Ci ho lavorato con i coniglioviola - ha raccontato l'......Ariston è stato chiaro a tutti che la vera vincitrice del Festival di Sanremo 2021 è stata. ...che lega a lei i suoi ammiratori cresce ogni giorno di più anche grazie alle foto e aiche ...Come racconta lei stessa sul suo profilo Instagram, si è imbattuta in un post su un suo vecchio provino a X-Factor. Qui, una 19enne Elodie si esibisce di fronte a Morgan, Mara Ma ...Elodie dà una lezione agli haters rispondendo ai commenti offensivi lasciati sotto il video del suo provino ad X Factor nel 2008. “Siete dei frustrati”, dice.