Disponibile lo Xiaomi Mi 11 5G su Amazon nel modello da 256GB (Di martedì 9 marzo 2021) Lo Xiaomi Mi 11 5G è un dispositivo assai ricercato, che sta invadendo solo adesso i negozi fisici e online. Amazon ce l’ha Disponibile, anche se venduto e spedito da terzi. Trattasi del modello con 256GB di memoria interna, dualSIM e no brand (sbloccato da qualsiasi operatore telefonico). La spedizione del prodotto è gratuita (la spedizione partirà nell’arco di 2, 3 giorni lavorativi, con consegna tra il 12 ed il 15 marzo). Il prezzo dello Xiaomi Mi 11 5G relativamente a questa offerta è pari a 829,89 euro. Xiaomi Mi 11 256GB Horizon Blue Dual SIM Sbloccato Senza Branding ... Leggi su optimagazine (Di martedì 9 marzo 2021) LoMi 11 5G è un dispositivo assai ricercato, che sta invadendo solo adesso i negozi fisici e online.ce l’ha, anche se venduto e spedito da terzi. Trattasi delcondi memoria interna, dualSIM e no brand (sbloccato da qualsiasi operatore telefonico). La spedizione del prodotto è gratuita (la spedizione partirà nell’arco di 2, 3 giorni lavorativi, con consegna tra il 12 ed il 15 marzo). Il prezzo delloMi 11 5G relativamente a questa offerta è pari a 829,89 euro.Mi 11Horizon Blue Dual SIM Sbloccato Senza Branding ...

Advertising

MiuiBlog : Il Mi Watch Lite Global lo smartwatch #Xiaomi è in #Offerta a 41€ da EU! #MiWatch #MiWatchLite #News #Offerte ?? In… - ttoday_it : #Mijia 1S l'aspirapolvere lava pavimenti #Xiaomi in #Offerta a 254€ da Europa #Mijia1s #Offerte #Robot1s… - MiuiBlog : #Mijia 1S l'aspirapolvere lava pavimenti #Xiaomi in #Offerta a 254€ da Europa #Xiaomi #Mijia1s #Offerte #Robot1s… - werewolfo : @EuronicsItalia buonasera, sapete per caso quando sarà disponibile per la prenotazione/ritiro in negozio lo Xiaomi… - werewolfo : @TronyOfficial buonasera, sapere per caso quando sará disponibile per l'acquisto lo Xiaomi mi Watch? -