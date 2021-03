Dayane Mello | oggi il compleanno di Lucas morto in un incidente Il messaggio di Dayane su Instagram | “Ti amo”

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 9 marzo 2021) In una giornata come queste si percepisce come l’affetto che per mesi e mesi ha circondato, rinchiusa nella casa del Grande Fratello Vip, non sia affatto svanito con lo spegnersi delle telecamere. Sono infiniti i messaggi che sono arrivati quest’alla modella, in quella che rappresenta ora per lei una giornata triste: ildel fratelloqualche settimana fa in unstradale.ildi: il fratelloin unCircondata d’affetto fuori e dentro la casa: così...