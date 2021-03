Cagliari, frontale con i carabinieri per evitare un posto di blocco | video (Di martedì 9 marzo 2021) Due carabinieri feriti a causa di un frontale a Cagliari: la fuga dell'auto si è conclusa con un arresto e una denuncia. Il 29enne conducente della Golf in fuga è stato arrestato. Durante l'inseguimento ha travolto un rider, per poi perdere il controllo, scontrandosi frontalmente contro una macchina dei carabinieri. Nella Golf sono stati trovati droga e denaro. Insieme al conducente anche un 24enne è stato denunciato per detenzione di stupefacenti. In totale erano in quattro. Subito dopo l'incidente sono scesi dall'auto per cercare di scappare, ma sono poi stati fermati da carabinieri e polizia. I carabinieri feriti sono stati portati in ospedale, i quattro giovani in caserma. Guarda tutti i video Peschereccio Tunisino Sperona Nave della Guarda Di Finanza ... Leggi su panorama (Di martedì 9 marzo 2021) Dueferiti a causa di un: la fuga dell'auto si è conclusa con un arresto e una denuncia. Il 29enne conducente della Golf in fuga è stato arrestato. Durante l'inseguimento ha travolto un rider, per poi perdere il controllo, scontrandosi frontalmente contro una macchina dei. Nella Golf sono stati trovati droga e denaro. Insieme al conducente anche un 24enne è stato denunciato per detenzione di stupefacenti. In totale erano in quattro. Subito dopo l'incidente sono scesi dall'auto per cercare di scappare, ma sono poi stati fermati dae polizia. Iferiti sono stati portati in ospedale, i quattro giovani in caserma. Guarda tutti iPeschereccio Tunisino Sperona Nave della Guarda Di Finanza ...

