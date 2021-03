Borse 9 marzo Piazza Affari in positivo. Spread a 100 punti (Di mercoledì 10 marzo 2021) Borse 9 marzo, Piazza Affari in positivo. Lo Spread ritorna in area 100 punti. MILANO – Borse 9 marzo. Continua l’andamento positivo dei mercati del Vecchio Continente. La possibile accelerazione nella campagna vaccinale e l’arrivo delle temperature più calde che potrebbero portare ad una riduzione delle misure restrittive hanno portato i listini in crescita in questa seconda seduta settimanale. Un andamento destinato ad essere confermato anche nei prossimi giorni soprattutto in caso di approvazione del vaccino Johnson&Johnson, un’arma in più contro il coronavirus. Borse 9 marzo, Piazza Affari in positivo Dopo il rialzo ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 10 marzo 2021)in. Loritorna in area 100. MILANO –. Continua l’andamentodei mercati del Vecchio Continente. La possibile accelerazione nella campagna vaccinale e l’arrivo delle temperature più calde che potrebbero portare ad una riduzione delle misure restrittive hanno portato i listini in crescita in questa seconda seduta settimanale. Un andamento destinato ad essere confermato anche nei prossimi giorni soprattutto in caso di approvazione del vaccino Johnson&Johnson, un’arma in più contro il coronavirus.inDopo il rialzo ...

