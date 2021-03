Bimba di 2 anni uccisa dalla madre, gli investigatori: “Vendetta nei confronti dell’ex marito” (Di martedì 9 marzo 2021) Milano, 9 mar – Patrizia Coluzzi, la madre di 42 anni di Cisliano che nella notte tra il 7 e l’8 marzo ha ucciso Edith, la sua Bimba di due, era gravemente disturbata e avrebbe agito per Vendetta nei confronti dell’ex marito. E’ quanto, secondo il Corriere, emerge dalle otto pagine del provvedimento di fermo di indiziato del delitto nei confronti di Patrizia Coluzzi. L’accusa è di omicidio volontario aggravato dall’aver commesso il fatto contro il discendente. La madre ha ucciso la Bimba per vendicarsi dell’ex marito «Scusa piccola ma non potevo permettere che restassi nelle sue mani». E’ la frase scritta su di uno dei biglietti che la donna aveva appicciato sopra la testiera del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 9 marzo 2021) Milano, 9 mar – Patrizia Coluzzi, ladi 42di Cisliano che nella notte tra il 7 e l’8 marzo ha ucciso Edith, la suadi due, era gravemente disturbata e avrebbe agito pernei. E’ quanto, secondo il Corriere, emerge dalle otto pagine del provvedimento di fermo di indiziato del delitto neidi Patrizia Coluzzi. L’accusa è di omicidio volontario aggravato dall’aver commesso il fatto contro il discendente. Laha ucciso laper vendicarsi«Scusa piccola ma non potevo permettere che restassi nelle sue mani». E’ la frase scritta su di uno dei biglietti che la donna aveva appicciato sopra la testiera del ...

