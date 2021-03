Una modesta proposta per aiutare migliaia di imprenditori (Di lunedì 8 marzo 2021) di Vincenzo Cutraro. Nel periodo in cui bisogna salvaguardare le nostre PMI e dare possibilità ai cittadini più temerari di investire, le nostre agenzie addette rispondono in maniera non adeguata e sempre lontane dalle vere esigenze del momento. Sono attivi diversi bandi, alcuni davvero interessanti. I più importanti sono “Resto al Sud”, “Nuova impresa a tasso zero”, self-employment per gli aderenti a Garanzia Giovani ecc. I bandi in questione hanno molti aspetti positivi – il 50% a fondo perduto, il tasso agevolato, la garanzia al 100%, l’ammortamento di 24 mesi, il fatto che siano aperti a soggetti fino ai 55 anni di età ecc. – ma hanno un grave elemento negativo, quello di non finanziare l’acquisto di macchinari di seconda mano. Consideriamo il periodo: molte imprese sono in ginocchio, facili prede degli usurai, costrette alle svendite, magari a soggetti esteri. Riuscendo a ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 8 marzo 2021) di Vincenzo Cutraro. Nel periodo in cui bisogna salvaguardare le nostre PMI e dare possibilità ai cittadini più temerari di investire, le nostre agenzie addette rispondono in maniera non adeguata e sempre lontane dalle vere esigenze del momento. Sono attivi diversi bandi, alcuni davvero interessanti. I più importanti sono “Resto al Sud”, “Nuova impresa a tasso zero”, self-employment per gli aderenti a Garanzia Giovani ecc. I bandi in questione hanno molti aspetti positivi – il 50% a fondo perduto, il tasso agevolato, la garanzia al 100%, l’ammortamento di 24 mesi, il fatto che siano aperti a soggetti fino ai 55 anni di età ecc. – ma hanno un grave elemento negativo, quello di non finanziare l’acquisto di macchinari di seconda mano. Consideriamo il periodo: molte imprese sono in ginocchio, facili prede degli usurai, costrette alle svendite, magari a soggetti esteri. Riuscendo a ...

