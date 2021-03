Tesla chiuderà i suoi forum per rimpiazzarli con un “social network”

Leggi su wired

(Di lunedì 8 marzo 2021) (foto: Long Wei/VCG via Getty Images), l’azienda di auto elettriche di Elon Musk, prevede di chiudere la sezione deiper iutenti e fan attualmente ospitata sul suo sito internet ufficiale, per far spazio a una nuova piattaformachiamataEngagement Platform. “Dal 15 marzo idiventeranno di sola lettura”: recita così l’avviso laconico che gli utenti del– un punto di riferimento storico per i fan dida ogni parte del mondo – hanno visto comparire sulla sua homepage. Il cambiamento non è stato apprezzato dagli utenti del, anzitutto – scrive TechCrunch – perché la nuova piattaforma non permette di creare thread di discussioni sui modelli prodotti da ...