(Di lunedì 8 marzo 2021) Il fondoha raggiunto i suoi obiettivi. Come riportato da ItaliaOggi, con il secondo versamento effettuato nella giornata di lunedì, i concessionari di scommesse hanno coperto il fabbisogno previsto di 40 milioni di euro per l’anno 2020. La norma – stabilita per fronteggiare la crisi economica dei soggetti attivi nelsportivo durante la L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Salvasport: risorse dal betting, ma il settore resta chiuso: Il fondo salvasport ha raggiunto… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvasport risorse

Redazione Jamma

... abbiamo inoltre colto l'occasione per distribuire ulterioriai club come piccolo rimborso ... come ad esempio chiedere di utilizzare i fondi del Recovery Fund e il Fondocome ...... abbiamo inoltre colto l'occasione per distribuire ulterioriai club come piccolo rimborso ... come ad esempio chiedere di utilizzare i fondi del Recovery Fund e il Fondocome ...