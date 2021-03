Megghi Galo, ex di Uomini e Donne: La Triste Notizia Sulla Gravidanza! (Di lunedì 8 marzo 2021) Una bruttissima Notizia quella data da Megghi Galo, ex volto di Uomini e Donne. La giovane infatti, ha annunciato di essere stata costretta a interrompere la sua gravidanza. Scopriamo insieme i dettagli! Megghi Galo, ex volto di Uomini e Donne, ha comunicato una spiacevole Notizia ai suoi followers. La ragazza è stata una corteggiatrice del tronista Luca Peracchi, l’attuale compagno di Mercédesz Henger. Dopo la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi, ha trovato l’amore con l’imprenditore Alessandro Piscopo, il quale si sta rivelando la sua vera e propria “dolce metà”, in questo momento così delicato. Megghi infatti, ha lasciato di stucco i suoi seguaci, con un video condiviso su Instagram, ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 8 marzo 2021) Una bruttissimaquella data da, ex volto di. La giovane infatti, ha annunciato di essere stata costretta a interrompere la sua gravidanza. Scopriamo insieme i dettagli!, ex volto di, ha comunicato una spiacevoleai suoi followers. La ragazza è stata una corteggiatrice del tronista Luca Peracchi, l’attuale compagno di Mercédesz Henger. Dopo la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi, ha trovato l’amore con l’imprenditore Alessandro Piscopo, il quale si sta rivelando la sua vera e propria “dolce metà”, in questo momento così delicato.infatti, ha lasciato di stucco i suoi seguaci, con un video condiviso su Instagram, ...

Advertising

gossipnewitalia : L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Megghi Galo, rivela di aver dovuto prendere una scelta molto sofferta, quell… - PasqualeMarro : Le lacrime di #MegghiGalo: Dovrò interrompere la gravidanza - MondoTV241 : UeD, il doloroso annuncio di Megghi Galo: 'Dovrò interrompere la gravidanza.' #MegghiGalo - zazoomblog : Uomini e donne Megghi Galo e il triste annuncio: Il mio bambino non ce la fa troppo forte per poter morire ma tropp… - zazoomblog : Uomini e donne Megghi Galo e laborto: «Il mio bambino non ce la fa troppo forte per poter morire ma troppo debole p… -