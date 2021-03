L’Italia continua a fare finta che i cambiamenti climatici non siano un problema (Di lunedì 8 marzo 2021) Alluvioni, inondazioni, caldo torrido. Gli eventi estremi sono sempre più frequenti. Il bilancio del ritardo di una politica di adattamento del nostro Paese è devastante. E tra le città chi sta peggio è Roma Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 8 marzo 2021) Alluvioni, inondazioni, caldo torrido. Gli eventi estremi sono sempre più frequenti. Il bilancio del ritardo di una politica di adattamento del nostro Paese è devastante. E tra le città chi sta peggio è Roma

Advertising

espressonline : L’Italia continua a fare finta che i cambiamenti climatici non siano un problema In edicola e online - lauraboldrini : Da oggi al 13 marzo @Coopitalia vende gli #assorbenti ad Iva ridotta al 4%. Una giusta iniziativa. Dovrebbe essere… - TizianoFerro : Un anno che non vedo l’Italia. Un anno del quale non voglio lamentarmi per rispetto a chi ha perso qualcuno, il lav… - lni_pn : Il momento è arrivato...il sogno continua, un augurio di buon vento e mari calmi a @lunarossa dalla @lni_pn Forza r… - aleand1977 : Giorgia Meloni: Continua macchina del fango contro Fratelli d’Italia, l’... -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia continua Recovery plan, Franco: «Coordinamento al Mef, fondi a fine estate. All’Italia 191,5 miliardi» Il Sole 24 ORE