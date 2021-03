“L’altra metà del pop”: in un libro l’emancipazione femminile sulle copertine dei dischi (Di lunedì 8 marzo 2021) Potreste rimanere stupefatti dal sapere quante informazioni sulla storia, sulla nostra cultura e sulla società possiamo ricavare dalle copertine dei dischi. Moda, costumi, religione, politica, tutto passa attraverso la sensibilità dei musicisti e, poi, degli illustratori che danno un’immagine degli album. La figura della donna è un altro esempio di storia rimasta scritta sulle copertine dei vinili e cd. Paolo Mazzucchelli, bergamasco che da più di quarant’anni si occupa di musica, ha deciso di scrivere un libro su questo argomento. È nato così “L’altra metà del pop: l’emancipazione femminile rappresentata nelle più belle copertine dei dischi”, edito da Stampa alternativa. Oltre a raccontare il percorso ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 8 marzo 2021) Potreste rimanere stupefatti dal sapere quante informazioni sulla storia, sulla nostra cultura e sulla società possiamo ricavare dalledei. Moda, costumi, religione, politica, tutto passa attraverso la sensibilità dei musicisti e, poi, degli illustratori che danno un’immagine degli album. La figura della donna è un altro esempio di storia rimasta scrittadei vinili e cd. Paolo Mazzucchelli, bergamasco che da più di quarant’anni si occupa di musica, ha deciso di scrivere unsu questo argomento. È nato così “del pop:rappresentata nelle più belledei”, edito da Stampa alternativa. Oltre a raccontare il percorso ...

