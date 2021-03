La donna nei mass media: maratona social del Corecom (Di lunedì 8 marzo 2021) In occasione della Giornata internazionale della donna, il Corecom Lombardia ha organizzato una maratona social, a partire dalle 9 di lunedì 8 marzo, per promuovere una riflessione sul ruolo dei mass media nella rappresentazione dell’immagine femminile, anche in relazione ai crescenti fenomeni di odio e di cronaca nera che riguardano la donna. “La comunicazione svolge un ruolo fondamentale nella formazione del discorso pubblico e del comune sentire. Le società cambiano anzitutto a partire dalla comunicazione. Per questo, la modalità in cui si sceglie di raccontare la figura femminile non è mai neutro” afferma la Presidente del Corecom Marianna Sala. “I mass media hanno un ruolo attivo nella costruzione ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 8 marzo 2021) In occasione della Giornata internazionale della, ilLombardia ha organizzato una, a partire dalle 9 di lunedì 8 marzo, per promuovere una riflessione sul ruolo deinella rappresentazione dell’immagine femminile, anche in relazione ai crescenti fenomeni di odio e di cronaca nera che riguardano la. “La comunicazione svolge un ruolo fondamentale nella formazione del discorso pubblico e del comune sentire. Le società cambiano anzitutto a partire dalla comunicazione. Per questo, la modalità in cui si sceglie di raccontare la figura femminile non è mai neutro” afferma la Presidente delMarianna Sala. “Ihanno un ruolo attivo nella costruzione ...

