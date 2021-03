Inter-Atalanta 1-0, De Roon: “E’ mancata una virgola, ma siamo fiduciosi per il futuro” (Di martedì 9 marzo 2021) “Ci è mancata un po’ di cattiveria in area, la partita è stata decisa da un episodio. Nel primo tempo c’è stato un miracolo Handanovic e poi un salvataggio sulla linea. Ci è mancata una virgola ma siamo fiduciosi per le altre partite e per finire nei primi quattro posti”. Così Marten de Roon a margine della sconfitta dell’Atalanta a San Siro contro l’Inter. Una rete di Skriniar piega gli orobici, che però traggono buone indicazioni per il prosieguo del campionato e per il ritorno di Champions contro il Real. “Intanto sarebbe bello giocare in undici – scherza a Sky Sport – dobbiamo attaccare con fiducia come fatto con l’Inter, dobbiamo segnare due reti”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) “Ci èun po’ di cattiveria in area, la partita è stata decisa da un episodio. Nel primo tempo c’è stato un miracolo Handanovic e poi un salvataggio sulla linea. Ci èunamaper le altre partite e per finire nei primi quattro posti”. Così Marten dea margine della sconfitta dell’a San Siro contro l’. Una rete di Skriniar piega gli orobici, che però traggono buone indicazioni per il prosieguo del campionato e per il ritorno di Champions contro il Real. “Intanto sarebbe bello giocare in undici – scherza a Sky Sport – dobbiamo attaccare con fiducia come fatto con l’, dobbiamo segnare due reti”. SportFace.

Advertising

Inter : LIVE la conferenza di Antonio Conte alla vigilia del match di domani contro l'Atalanta - ZZiliani : Poi magari alla fine vince l’Inter, perchè il calcio consente tutto e ogni modo per riuscirci è legittimo, ma per a… - Atalanta_BC : ?? In campo così al 'Meazza'! ?? Our #StartingXI to face Inter! #InterAtalanta #GoAtalantaGo ???? - Paolo_Bargiggia : Che brutta partita per chi non è tifoso e ama la spettacolo! ???????? @Inter @Atalanta_BC - GiacomoGattoni : RT @elcogh: Come ci speravano i milanisti? Li vedo nervosi. Fanno battute sul pullman e loro con questi ci han preso 3 pere. E con questi i… -