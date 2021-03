Il fonio | che cos’è e perché può farci bene

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 8 marzo 2021) Ilè un grano tradizionale di origine africana. In altre parole, è un grano antico e alcuni lo considerano il cereale più antico mai coltivato. È nativo dell’Africa occidentale ed è un genere di consumo basilare di cui si faceva e si fa ampio uso nelle aree montagnose di Paesi come Burkina Faso, Guinea, Senegal, Mali e Nigeria. L’importanza culturale delIn Senegal, Burkina Faso, Mali e Togo ilera tradizionalmente riservato alla tavola dei capi e delle famiglie regnanti. Si trattava anche di un piatto tipico del mese sacro islamico del Ramadan e di ricorrenze come matrimoni e battesimi. In alcune zone del Togo ilsi usa ancora oggi per prevenire problemi di trombi nel post parto e per stimolare la produzione di latte nelle puerpere. Come genere di prima necessità gioca un ruolo essenziale ...