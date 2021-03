Harry e Meghan Markle, rivelato il sesso del bebè. E cosa si sa su data e nome (Di lunedì 8 marzo 2021) Harry e Meghan Markle, svelato il sesso del bebè in arrivo. La notizia arriva alla luce di un’intervista rilasciata dalla coppia a Oprah Winfrey, durante la quale emerge tutta la gioia del momento ma anche qualcosa in più. Le parole di Meghan sono rivelatrici anche di altri retroscena che riguardano il periodo in cui era incinta del suo primogenito e il suo rapporto da allora con la famiglia reale. Un’intervista che ha sicuramente concesso un momento gioioso. È stato Harry a prendere parole e rivelare che presto diventeranno genitori di un femminuccia: “Aspettiamo una bambina”. E ha poi aggiunto: “Già avere un altro figlio è bellissimo. Ma avere un maschietto e poi una femminuccia…cosa potrei chiedere di più? La nostra famiglia è ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 marzo 2021), svelato ildelin arrivo. La notizia arriva alla luce di un’intervista rilasciata dalla coppia a Oprah Winfrey, durante la quale emerge tutta la gioia del momento ma anche qualin più. Le parole disono rivelatrici anche di altri retroscena che riguardano il periodo in cui era incinta del suo primogenito e il suo rapporto da allora con la famiglia reale. Un’intervista che ha sicuramente concesso un momento gioioso. È statoa prendere parole e rivelare che presto diventeranno genitori di un femminuccia: “Aspettiamo una bambina”. E ha poi aggiunto: “Già avere un altro figlio è bellissimo. Ma avere un maschietto e poi una femminuccia…potrei chiedere di più? La nostra famiglia è ...

gugachacra : Harry e Meghan disseram na entrevista para Oprah que viram The Crown ?? - repubblica : ?? Meghan in tv: 'Razzismo alla Casa reale, ho pensato anche al suicidio. Io e Harry attendiamo una bambina' - Corriere : Meghan alla Cbs: «Ho pensato al suicidio» ed Harry «nessun aiuto da mio padre» - _WEIWVXIAN : raga dove l'avete vista l'intervista di meghan ed harry ? - mrshulkenberg : RT @yleniaindenial: Meghan e Harry che distruggono la royal family e ci danno del materiale per le prossime stagioni di The Crown dove Megh… -