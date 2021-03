Autovelox non autorizzati, come fare cassa a danno di poveri automobilisti (Di lunedì 8 marzo 2021) Si appostano nei tratti dove Anas e province riducono i limiti di velocità permanentemente, perché non hanno i soldi per fare la manutenzione ordinaria e straordinaria, e aspettano di spennare i polli per rimpinguare le casse dei comuni, molti in predissesto, e far fronte alla penuria di fondi che affligge le forze dell’ordine. Così succede che oltre al danno, le strade dissestate che producono danni alle vetture, otteniamo la beffa, Autovelox spesso privi di autorizzazione prefettizia e di cartellonistica adeguata con multe salatissime e ritiri di patenti, a meno che non siate disposti a guidare a fisarmonica passando da 110 km/h a 80 e poi a 60 e poi a 90, magari su finti cantieri anche a 40, per poi rallentare ancora. Accelerazioni e decelerazioni improvvise in brevi tratti che, queste si, mettono davvero a rischio gli ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 8 marzo 2021) Si appostano nei tratti dove Anas e province riducono i limiti di velocità permanentemente, perché non hanno i soldi perla manutenzione ordinaria e straordinaria, e aspettano di spennare i polli per rimpinguare le casse dei comuni, molti in predissesto, e far fronte alla penuria di fondi che affligge le forze dell’ordine. Così succede che oltre al, le strade dissestate che producono danni alle vetture, otteniamo la beffa,spesso privi di autorizzazione prefettizia e di cartellonistica adeguata con multe salatissime e ritiri di patenti, a meno che non siate disposti a guidare a fisarmonica passando da 110 km/h a 80 e poi a 60 e poi a 90, magari su finti cantieri anche a 40, per poi rallentare ancora. Accelerazioni e decelerazioni improvvise in brevi tratti che, queste si, mettono davvero a rischio gli ...

