ATA ex LSU: stabilizzazione sì, ma servono 2.228 posti in più per i collaboratori scolastici. Riunione domani 9 marzo (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Ministero ha convocato per domani 9 marzo i sindacati per affrontare il nodo del CCNI relativo al personale ex LSU e Co.Co.Co. Trattativa finora rinviata, ma che necessità di risposte adeguate alle esigenze del personale e della comunità scolastica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Ministero ha convocato peri sindacati per affrontare il nodo del CCNI relativo al personale ex LSU e Co.Co.Co. Trattativa finora rinviata, ma che necessità di risposte adeguate alle esigenze del personale e della comunità scolastica. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : ATA ex LSU: stabilizzazione sì, ma servono 2.228 posti in più per i collaboratori scolastici. Riunione domani 9 mar… - Nadnad3010 : Milleproroghe è legge, il testo in Gazzetta Ufficiale. Le misure per la scuola: concorso IRC, assunzioni ATA, smart… - orizzontescuola : Milleproroghe è legge, il testo in Gazzetta Ufficiale. Le misure per la scuola: concorso IRC, assunzioni ATA, smart… -