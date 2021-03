Amici, Maria De Filippi pronta ad affidarsi ad un ex gieffino (Di lunedì 8 marzo 2021) Una nuova sorprendente avventura potrebbe essere alle porte per Tommaso Zorzi. Amici, idea Tommaso Zorzi come giudice al serale? su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 8 marzo 2021) Una nuova sorprendente avventura potrebbe essere alle porte per Tommaso Zorzi., idea Tommaso Zorzi come giudice al serale? su Notizie.it.

Advertising

benditador_ : RT @paperss2106: COMUNQUE GAIA GOZZI OSPITE AD AMICI GRAZIE MARIA #Amici20 - infoitcultura : Amici di Maria De Filippi, Tommaso Zorzi con lei: arriva la risposta ufficiale - yo20213 : RT @ANNARITARIZZEL1: MARIA...forse non hai letto o.ti è sfuggito per questo lo re-tweetto ' REGALACE STO SOGNO, CHIAMA DEMET IN GIURIA AD '… - Chiara556 : RT @Iperborea_: @esseofi Il punto è che Amici è anche spettacolo e Maria cerca sempre di inserire nomi che attirino pubblico, non solo espe… - Luisa72280405 : RT @chenesaidime_: Filippo doveva essere presente alla registrazione di Amici di oggi ma è ancora in quarantena quindi Emily MARIA PORTALO… -