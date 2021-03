Amadeus: Conte mi ha mandato un msg (Di lunedì 8 marzo 2021) Vedrà in tv la sua Inter da casa, dopo 'I soliti ignoti' e con ancora tanta adrenalina dentro per il Festival di Sanremo . Amadeus passa dalle canzoni ai gol e rivela alla Gazzetta dello Sport: Il presentatore poi parla dello scudetto Leggi su sportevai (Di lunedì 8 marzo 2021) Vedrà in tv la sua Inter da casa, dopo 'I soliti ignoti' e con ancora tanta adrenalina dentro per il Festival di Sanremo .passa dalle canzoni ai gol e rivela alla Gazzetta dello Sport: Il presentatore poi parla dello scudetto

Advertising

fcin1908it : Amadeus: “Inter, stasera una finale. E Antonio Conte mi ha mandato un messaggio” - clubdoria46 : Il Festival di #Sanremo di #Amadeus: 'Io come #Conte, #Ibrahimovic supereroe' #Sanremo2021 #milan #inter - infoitsport : Amadeus: 'Ibra è un supereroe, io mi sento Conte. La mia Inter è perfetta' - Dalla_SerieA : Festival di Sanremo, intervista ad Amadeus: “Ibra è un supereroe, io mi sento Conte. La mia Inter è perfetta” -… - FcInterNewsit : Amadeus: 'Stimo moltissimo Conte, mi ha fatto i complimenti per Sanremo. Per lo scudetto, temo Milan e Juve' -