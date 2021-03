Adriano Trevisan, 78 anni, la prima vittima da Covid: è morto il 22 febbraio 2020 in terapia intensiva (Di lunedì 8 marzo 2021) Ex titolare di una impresa edile Trevisan era stato ricoverato il 12 febbraio 2020 all’ ospedale di Schiavonia (Padova) con sintomi scambiati per una grave forma influenzale. Il suo decesso in terapia intensiva dopo dieci giorni Leggi su corriere (Di lunedì 8 marzo 2021) Ex titolare di una impresa edileera stato ricoverato il 12all’ ospedale di Schiavonia (Padova) con sintomi scambiati per una grave forma influenzale. Il suo decesso indopo dieci giorni

