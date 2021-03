A Sanremo ha vinto il rock e ora tutti zitti e buoni (Di lunedì 8 marzo 2021) Dopo aver letto le solite polemiche nei confronti del Festival, voglio dire a tutti i disfattisti: godetevi la musica e le emozioni. Fa più notizia remare contro Sanremo, anziché esaltarne la bellezza. Noi italiani in fondo siamo fatti così, ma Sanremo, soprattutto quest’anno, ha rappresentato l’arte che tanto ci manca. Tutto il mondo artistico, musicale, che da un anno è fermo o in casi poco più fortunati muove passi lentissimi. L’idea che la musica stessa in questo momento così difficile, confuso e delicato si faccia spazio, a me emoziona. È stato un modo anche per alleggerire i pensieri, in quanti hanno parlato o prestato attenzione al Festival mettendo da parte per qualche minuto notizie sul Covid-19? È stato anche il Festival della diversità, senza alcun dubbio. A partire dalle canzoni così diverse tra loro e più o meno ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 marzo 2021) Dopo aver letto le solite polemiche nei confronti del Festival, voglio dire ai disfattisti: godetevi la musica e le emozioni. Fa più notizia remare contro, anziché esaltarne la bellezza. Noi italiani in fondo siamo fatti così, ma, soprattutto quest’anno, ha rappresentato l’arte che tanto ci manca. Tutto il mondo artistico, musicale, che da un anno è fermo o in casi poco più fortunati muove passi lentissimi. L’idea che la musica stessa in questo momento così difficile, confuso e delicato si faccia spazio, a me emoziona. È stato un modo anche per alleggerire i pensieri, in quanti hanno parlato o prestato attenzione al Festival mettendo da parte per qualche minuto notizie sul Covid-19? È stato anche il Festival della diversità, senza alcun dubbio. A partire dalle canzoni così diverse tra loro e più o meno ...

