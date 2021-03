8 marzo, l’empowerment delle donne comincia a scuola (Di lunedì 8 marzo 2021) Questo pomeriggio il canale 3 della web tv del Senato della Repubblica trasmetterà dalla Sala Zuccari l’evento di cui sono promotrice “Diritto all’istruzione e all’apprendimento per un’economia della conoscenza e il superamento di ogni disuguaglianza”. Che un’iniziativa sulla scuola si svolga l’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna, non è una coincidenza. È una scelta. Una scelta che parla al Paese, a un Paese di donne e uomini in cui responsabilità della Repubblica, e quindi delle istituzioni, è ancora quella di rimuovere, come iscritto nell’articolo 3 della Costituzione, gli ostacoli che si frappongono a una piena uguaglianza, innanzitutto di genere, tra le persone. E dove se non a scuola – che è la prima e più strategica delle infrastrutture immateriali per la ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 marzo 2021) Questo pomeriggio il canale 3 della web tv del Senato della Repubblica trasmetterà dalla Sala Zuccari l’evento di cui sono promotrice “Diritto all’istruzione e all’apprendimento per un’economia della conoscenza e il superamento di ogni disuguaglianza”. Che un’iniziativa sullasi svolga l’8, Giornata internazionale dei diritti della donna, non è una coincidenza. È una scelta. Una scelta che parla al Paese, a un Paese die uomini in cui responsabilità della Repubblica, e quindiistituzioni, è ancora quella di rimuovere, come iscritto nell’articolo 3 della Costituzione, gli ostacoli che si frappongono a una piena uguaglianza, innanzitutto di genere, tra le persone. E dove se non a– che è la prima e più strategicainfrastrutture immateriali per la ...

