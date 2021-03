VIDEO Vincitori Sanremo 2021 | i Måneskin | la canzone “Zitti e buoni”

Leggi su oasport

(Di domenica 7 marzo 2021)MANESKIN Al termine della serata del 6 marzo del Festival diè stata resa nota la classifica finale dei Campioni: primo posto per icon il 40.7% dei voti, trascinati dal televoto, dove hanno ottenuto il 53.5%. In alto ildella loro“. TESTOMANESKIN Loro non sanno di che parlo Voi siete sporchi fra’ di fango Giallo di siga’ fra le dita Lo con la siga’ camminando Scusami ma ci credo tanto Che posso fare questo salto Anche se la strada è in salita Per questo ora mi sto allenando E buonasera signore e signori Fuori gli attori Vi conviene toccarvi i coglioni Vi conviene staree ...