Verona Milan, Ibrahimovic in tribuna con la dirigenza (Di domenica 7 marzo 2021) Verona-Milan, Ibrahimovic al fianco di dirigenti e compagni infortunati sulla tribuna d'onore dello stadio Bentegodi Zlatan Ibrahimovic, che questa mattina ha pranzato in albergo assieme ai compagni, è arrivato al Bentegodi per assistere a Verona-Milan. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan VAI SU MilanNEWS24 Il centravanti svedese affiancherà Maldini, Gazidis e Massara sulla tribuna d'onore dello stadio. Ieri Ibra ha concluso ufficialmente la propria partecipazione al Festival, al suo fianco oggi anche l'infortunato Theo Hernandez. Leggi su Calcionews24.com

AntoVitiello : #Ibrahimovic appena arrivato a Verona, nell'hotel che ospita il #Milan per stare accanto alla squadra in un momento delicato - AntoVitiello : #Milan, esami in corso per #Rebic per conoscere l'entità del problema fisico che gli farà saltare la partita contro il #Verona - AntoVitiello : #Milan, #Ibrahimovic domani sarà a Verona vicino alla squadra come da programma - Salvo1296_ : @FootballAndDre1 Il Verona si è venduto la partita. Cioè se la perde contro questo Milan è da ufficio inchieste! - Lollo9814 : @FootballAndDre1 Questo Verona con il Milan attualmente in campo dovrebbe vincere a mani basse -